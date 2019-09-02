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Parçalı Bulutlu
Kültür Sanat

'Ülke olarak TRT 2 ile uzun bir yolculuğumuz olacak'

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Eren, "TRT 2'yi daha geniş tabanlı bir platform, çok boyutlu, çok mecralı bir kültür sanat markası yapma hedefimiz var" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:36 - Son Güncelleme 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:42

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