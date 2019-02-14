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Türkiye'nin uçak da taşıyabilen en büyük savaş gemisinin suya indirilmesine sayılı günler kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en büyük deniz platformu olacak çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun, 2019'un ilk çeyreğinde suya indirilmesi planlanıyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:56

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