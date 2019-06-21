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Türkiye

Türkiye inovasyon ve girişimcilik konferansına ev sahipliği yapıyor

İnovasyon, teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında atılım içinde olan Türkiye, Türkiye, üçüncü inovasyon ve girişimcilik konferansına ev sahipliği yapıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 17:30 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 17:31

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