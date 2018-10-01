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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri gerçekleştirdi.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 30.09.2018
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