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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da gösteri gerçekleştirdi.

Kategori : Türkiye
Tarih : 30.09.2018
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