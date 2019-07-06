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Ekonomi

Türk kirazı Çin pazarında yerini almaya başladı

Türkiye ile Çin arasındaki anlaşmaların güncellenmesi sayesinde Türk kirazına Çin yolu açıldı. Dünyanın en büyük kiraz tüketicisi olan Çin, Türk kirazıyla tanıştı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:58 - Son Güncelleme 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:00

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