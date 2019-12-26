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Dünya

Tsunami felaketinin üzerinden 15 yıl geçti

2004 yılında Hint Okyanusu'nu vuran 9,1 büyüklüğündeki deprem, dev tsunami dalgalarına dönüştü; 14 ülkeyi yerle bir etti. Dünya, tarihinin en büyük felaketlerden birini yaşadı.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:49 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 09:50

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