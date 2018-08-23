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TSK’dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.
Kategori :
Gündem
Tarih : 23.08.2018
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TSK’dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi
Ege’de avlanan balıkçılara Yunan tacizi
Gökyüzünün motosikleti "Microlight" ile uçuş keyfi
Anne kedi, yavruları için yanan binanın önünden ayrılmadı
Tespih ustalığına uzanan 33 yıllık tecrübe
Mahkeme kararları ABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştırdı
Trump'ın eski avukatı Cohen suçlamaları kabul etti
Bagajda taşınan koyunun nefes alması için ilginç çözüm
Motoru alev alan uçak paniğe neden oldu
Binlerce şehit 34 ülkedeki şehitliklerde yatıyor
Sınır karakolundaki Mehmetçiğin bayram sevinci
Ambulansın üzerine çıkıp tellere takılan güvercini kurtardı
TSK’dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi
Ege’de avlanan balıkçılara Yunan tacizi
Gökyüzünün motosikleti "Microlight" ile uçuş keyfi
Anne kedi, yavruları için yanan binanın önünden ayrılmadı
Tespih ustalığına uzanan 33 yıllık tecrübe
Mahkeme kararları ABD Başkanı Trump'ı köşeye sıkıştırdı
Trump'ın eski avukatı Cohen suçlamaları kabul etti
Bagajda taşınan koyunun nefes alması için ilginç çözüm
Motoru alev alan uçak paniğe neden oldu
Binlerce şehit 34 ülkedeki şehitliklerde yatıyor
Sınır karakolundaki Mehmetçiğin bayram sevinci
Ambulansın üzerine çıkıp tellere takılan güvercini kurtardı
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