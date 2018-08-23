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TSK’dan Sakarya Meydan Muharebesi klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Sakarya Meydan Muharebesinin yıl dönümü dolayısıyla bir klip yayınladı.

Kategori : Gündem
Tarih : 23.08.2018
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