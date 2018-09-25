TSK'dan Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne özel klip

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TSK, hazırladığı özel kliple 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 25.09.2018
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