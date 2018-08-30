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TSK'dan "Büyük Zafer" klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), altı serilik Zafer Haftası sunumunun son klibini yayınladı.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, zafer haftası
Kategori : Türkiye
Tarih : 30.08.2018
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