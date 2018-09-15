TSK'dan Azerbaycan'ın Kurtuluş günü için paylaşım

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Etiketler:
Türk Silahlı Kuvvetleri
,
Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü
Kategori :
Türkiye
Tarih : 15.09.2018
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