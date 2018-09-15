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TSK'dan Azerbaycan'ın Kurtuluş günü için paylaşım

Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakü'nün kurtuluşunun yıl dönümü
Kategori : Türkiye
Tarih : 15.09.2018
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