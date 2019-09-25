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Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Dünya

Trump'a başlatılan azil süreci nasıl işleyecek?

ABD Başkanı Donald Trump hakkında görevden azil süreci başlatıldı. Peki Trump’ın görevden alınması mümkün mü? Azil sürecinin nasıl işleyeceğini anlattık.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:44 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:45

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