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TRT Haber Konya'daki obruklari havadan görüntüledi

Konya Karapınar'da son 3 ayda 4. kez obruk oluştu. TRT Haber, son oluşan obruğu havadan görüntüledi.

Kategori : Türkiye
Tarih : 26.09.2018
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