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TRT Haber, ABD'nin "kapatıldı" dediği çukurların son halini görüntüledi

TRT Haber, ABD'nin "kapatıldı" dediği çukurların son halini görüntüledi. İşte bölgeden özel görüntüler...

06 Eylül 2019 Cuma 13:57 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 14:01

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