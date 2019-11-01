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TRT Genel Müdürü Eren: TRT Çocuk her zaman en çok güvenilen çocuk kanalı oldu

TRT Çocuk 11'inci yaşını kutluyor. Kanal, yayına başladığı ilk günden itibaren çocukların sempatisini, ebeveynlerin güvenini kazanmanın gururunu taşıyor.

01 Kasım 2019 Cuma 18:35 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 18:37

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