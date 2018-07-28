  • 29 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat

BU VİDEOLAR İZLENİR

TRT Çocuk'tan ebeveynlere mahremiyet eğitimi uyarısı

TRT Çocuk, çocuklara mahremiyet eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini anlatan bir video yayınladı.

Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 28.07.2018
<iframe src="https://www.trthaber.com/video_siteneekle.php?id=40014&video=1&baslik=1&spot=1&tarih=1" width="665" height="800"></iframe>
﻿

VİDEO KATEGORİLERİ



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER