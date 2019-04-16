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Kültür Sanat

TRT arşivindeki plaklar geleceğe taşınıyor

TRT'nin devasa arşivinde yer alan binlerce taş plak dijitale aktarılıyor. 3 yıldır devam eden hummalı çalışmada 3 bin 500 taş plak geleceğe taşındı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 22:52 - Son Güncelleme 15 Nisan 2019 Pazartesi 22:52

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