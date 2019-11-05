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Dünya

Tır sürücüsü dağ yolundaki heyelandan son anda kurtuldu

Çin’de, bir tır sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

05 Kasım 2019 Salı 00:15 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 00:16

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