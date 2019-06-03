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Gündem

Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi

Pençe Harekatı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara, tespit edilerek Atak helikopteri tarafından vuruldu

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:58 - Son Güncelleme 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:59

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