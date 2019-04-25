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Dünya

Terör örgütü yandaşlarından TRT World'ün Londra'daki binasına baskın

Bölücü terör örgütü PKK yandaşları ellerindeki paçavra ve bölücü terör örgütü başının posterleriyle TRT World'ün Londra'da bulunan binasına baskın düzenledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:47 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:47

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