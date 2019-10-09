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Terör hedeflerinin vurulma anı canlı yayına yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı. Terör hedeflerinin vurulma anı TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:46 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:49

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