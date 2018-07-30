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TCG Gediz fırkateyni yurda döndü
TCG Gediz fırkateyni, 115 gün süren NATO Daimi Görev Grubu-1 görev seyrini tamamlayarak yurda döndü.
Kategori :
Türkiye
Tarih : 30.07.2018
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İstanbul Ümraniye'de istinat duvarı çöktü
Yunanistan'da yangından kaçan halk denize sığındı
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6 bin yıllık tarihe kadın eli değdi
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TCG Gediz fırkateyni yurda döndü
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