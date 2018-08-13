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Kategori :
Dünya
Tarih : 13.08.2018
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Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu
Tayvan’da hastane yangını: 9 ölü
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ABD’nin Işıklar Şehri Las Vegas şimşeklerle aydınlandı
Rakibine yenilen minik güreşçi ağladı
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Elmas hırsızı karınca kameraya yakalandı
FSM Köprüsü'nde kaza: 2 şerit trafiğe kapatıldı
NASA Güneş keşif uydusunu uzaya fırlattı
Ürdün'de operasyon sırasında bina çöktü
Çin’de Yagi tayfunu: 205 bin kişi tahliye edildi
ABD'de ırkçılık karşıtları, aşırı sağcıların gösterisini bastırdı
Yalılara doğru sürüklenen gemi son anda durdu
Tayvan’da hastane yangını: 9 ölü
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