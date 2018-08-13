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Tayvan’da hastane yangını: 9 ölü

Tayvan’da bir hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Kategori : Dünya
Tarih : 13.08.2018
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