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Dünya

"Suudi Arabistan Husilerden korunmak için Yemenli çocukları kullanıyor"

Al Jazeera’nin hazırladığı rapora göre Suudi Arabistan ve BAE, Husilerden korunmak için Yemenli çocukları insan ticareti yapan ağları kullanarak silah altına alıyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 16:55 - Son Güncelleme 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:31

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