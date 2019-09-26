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Kültür Sanat

Süslemeleri ve eşsiz mimarisiyle İshak Paşa Sarayı

Türkiye'nin ikinci büyük sarayı İshak Paşa... Ağrı'daki saray, taç kapıları, avluları ve haremi ile yapıldığı dönemin mimari şaheserlerinden biri.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:04 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 10:05

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