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Türkiye

Sulara kapılan inekler gözden kayboldu

Elazığ'da sağanak yağış nedeniyle taşan derenin sularına kapılan inekler gözden kayboldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:06 - Son Güncelleme 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:06

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