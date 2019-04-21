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Dünya

Sri Lanka'da arka arkaya 8 patlama: 207 ölü

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki oteller ve kiliselerde gerçekleşen patlamalarda ilk belirlemelere göre en az 207 kişi öldü 450'den fazla kişi yaralandı.

21 Nisan 2019 Pazar 15:45 - Son Güncelleme 21 Nisan 2019 Pazar 15:45

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