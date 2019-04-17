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Türkiye

Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

Somali'de bir otelin önüne park edilen bomba yüklü araç patladı. Meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:18 - Son Güncelleme 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:18

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