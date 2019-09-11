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Türkiye

Şişli'de doğal gaz borusu patladı

Şişli’de yolda çalışma yapan işçiler, doğal gaz borusunu patlattı. Borunun patlamasıyla etrafı doğal gaz kokusu sararken, çevredeki vatandaşlarda panik halinde kaçtı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:38 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:41

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