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Türkiye

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 18:10 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 18:11

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