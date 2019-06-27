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Türkiye

Serinlemek için ırmağa giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren 16 yaşındaki Tayfun Karaşahin boğuldu. Karaşahin'in cansız bedeni 2 saatlik çalışma sonrası bulundu.

25 Haziran 2019 Salı 00:31 - Son Güncelleme 25 Haziran 2019 Salı 00:49

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