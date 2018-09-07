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Seferi iptal edilen uçağın pilotu yolculara pizza ısmarladı

ABD'de seferi fırtına nedeniyle iptal edilen uçağın pilotu, yolculara pizza ısmarladı.

Kategori : Dünya
Tarih : 07.09.2018
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