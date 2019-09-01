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Dünya

Sarı Yelekliler eylemleri 42. haftasında devam ediyor

Fransa'da geçen hafta düzenlenen G7 Zirvesi sonrası, Sarı Yelekliler eylemleri 42'nci haftasında Paris'in yanı sıra Biarritz bölgesinde de devam etti.

01 Eylül 2019 Pazar 14:58 - Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 15:00

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