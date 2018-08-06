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Şanlıurfa'da freni boşalan tır 4 araca çarptı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kategori : Türkiye
Tarih : 06.08.2018
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