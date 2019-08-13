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Şanlıurfa’da 4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

13 Ağustos 2019 Salı 19:10 - Son Güncelleme 13 Ağustos 2019 Salı 19:11

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