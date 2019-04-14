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Sakarya'da toprak altında kalan kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak altında kalan kişi, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

14 Nisan 2019 Pazar 16:48 - Son Güncelleme 14 Nisan 2019 Pazar 16:50

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