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Sakarya'da facianın eşiğinden dönüldü

Sakarya'da hafriyat kamyonun damperi, yüksek gerilim hattına çarptı. Alev alan araç yolda bulunan doğalgaz borusunda patlamaya neden oldu. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 23:16 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:17

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