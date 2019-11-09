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Rusya ile üçüncü ortak devriye tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

08 Kasım 2019 Cuma 12:06 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 14:09

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