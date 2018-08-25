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Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti
Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Etiketler:
Rize
,
Ahmet Çakar
Kategori :
Türkiye
Tarih : 25.08.2018
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Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti
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