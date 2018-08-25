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Rizeli atma türkücü Ahmet Çakar trafik kazasında hayatını kaybetti

Rize’nin sevilen atma türkü sanatçısı Ahmet Çakar, geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Etiketler: Rize, Ahmet Çakar
Kategori : Türkiye
Tarih : 25.08.2018
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