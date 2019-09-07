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Türkiye

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle yıkılan evdeki bir kişi yaralandı

Rize'nin Hemşin ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılan ahşap evdeki kişi yaralandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 19:57 - Son Güncelleme 07 Eylül 2019 Cumartesi 19:58

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