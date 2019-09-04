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Türkiye

Rize'de heyelan altında kalan 4 otomobilden 2'sine ulaşıldı

Rize'de sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda çöken istinat duvarının altında kalan 4 araçtan 2’sine ulaşıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:01 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:03

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