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Refüje çarpan otomobil dik durdu

Çin’de bir otomobil, refüje çarptıktan sonra trafik direğine paralel şekilde dik durdu. O anlar, arkadan seyreden bir otomobilin yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

17 Eylül 2019 Salı 13:10 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 13:11

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