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RATEM'in toplumsal farkındalık yarışması sonuçlandı

Üniversite öğrencileri telif hakları konusunda toplumsal farkındalık için yarıştı. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliğinin (RATEM) yarışmasında dereceye girenler ödüllerini İstanbul'da aldı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 22:56 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:59

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