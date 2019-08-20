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Türkiye

Polisler kaza geçiren köpeği su içirerek sakinleştirdi

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada camdan dışarıya fırlayan köpeği polis ekipleri su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

20 Ağustos 2019 Salı 17:58 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 17:58

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