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16.06.2019 - 23:39
Anadolu Ajansı: Seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır
16.06.2019 - 21:09
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayında buluştu
16.06.2019 - 17:30
Bakan Çavuşoğlu: Rejimin saldırılarını tolere etmeyiz
16.06.2019 - 16:52
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
16.06.2019 - 15:00
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
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Paris'te orangutan Nenette için doğum günü partisi düzenlendi
Fransa'da yaşayan ve dünyada 50 yaşına kadar gelebilen 15 orangutandan biri olan Nenette'in yeni yaşı pasta ve hediyelerle kutlandı.
16 Haziran 2019 Pazar 23:33 -
Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 23:33
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