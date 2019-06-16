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Dünya

Paris'te orangutan Nenette için doğum günü partisi düzenlendi

Fransa'da yaşayan ve dünyada 50 yaşına kadar gelebilen 15 orangutandan biri olan Nenette'in yeni yaşı pasta ve hediyelerle kutlandı.

16 Haziran 2019 Pazar 23:33 - Son Güncelleme 16 Haziran 2019 Pazar 23:33

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