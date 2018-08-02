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Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle yüzlerce yolcu metroda mahsur kaldı
Fransa'nın başkenti Paris'te elektriklerin kesilmesi nedeniyle yüzlerce yolcu metroda mahsur kaldı.
Etiketler:
elektrik kesintisi
,
fransa
,
metro
,
paris
Kategori :
Dünya
Tarih : 02.08.2018
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