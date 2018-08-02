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Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle yüzlerce yolcu metroda mahsur kaldı

Fransa'nın başkenti Paris'te elektriklerin kesilmesi nedeniyle yüzlerce yolcu metroda mahsur kaldı.

Etiketler: elektrik kesintisi, fransa, metro, paris
Kategori : Dünya
Tarih : 02.08.2018
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