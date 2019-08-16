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Türkiye

Para dolu çantayı sahibine teslim etti, hediyeyi kabul etmedi

Para dolu çantayı bulan işçiden bir örnek davranış daha. Çantayı sahibine teslim eden işçi, kendisine verilmek istenen hediyeyi"Ben insanlık görevimi yaptım" diyerek geri çevirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:45 - Son Güncelleme 16 Ağustos 2019 Cuma 17:49

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