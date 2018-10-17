Teksas'ta sel nedeniyle nehir taştı ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağmurun etkisiyle yaşanan sel nehirleri taşırdı, bazı bölgelerde tahliyeler başlatıldı.
İstanbul'da bir bankta toplandılar, çocukluk özlemlerini giderdiler İstanbul Sultanbeyli’de bir grup yaşlının bankta oynadıkları dokuztaş oyunu ilgiyle izlendi.
Kahraman Türk askeri Kore'ye 68 yıl önce bugün ayak bastı Savaş sırasında gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık sebebiyle Korelilerin "Kutup Yıldızı" adını verdiği Türk askeri, ilk defa 17 Ekim 1950'de Pusan…
Şiddetli fırtınanın etkisiyle şelalenin suyu tersine aktı İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bulunan Kinder Şelalesi'nde akan su, şiddetli fırtınanın etkisinde kalarak ters yöne akmaya başladı.
Özbekistan'da Diriliş Ertuğrul rüzgarı TRT’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul dünya çapındaki izleyici kitlesini her geçen gün arttırıyor. Dizinin yapımcısı Özbekistan'da yeni projelerini…
Tanzanya'da hayvanları gözlemlemek için teknoloji kullanılıyor Dünyanın en fazla tehlike altında olan türlerinden biri için tasarlanan teknoloji sayesinde kaçak avcılar engelleniyor.
Sosyal medya evlilikleri tehdit ediyor Çiftler birbirlerine ayırmadıkları vakti sosyal medyada harcıyor. Sosyal medya, boşanma nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Uzmanlara göre…
İlik nakli bekleyen binlerce kişinin sesi oldu Nazlı Sümer Akdoğar, ilik nakli bekleyen binlerce kişiden yalnızca biri. Sosyal medyada bir kampanya başlattı. İnsanlara 'hikayeme can ver' diye…
Çin'de intihar girişimi son anda engellendi Çin'de intihara teşebbüs eden bir kişi, ölümden kıl payı kurtarıldı. Polisin file yardımıyla gerçekleştirdiği operasyon anbean kaydedildi.
Samsun'da eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı Samsun'da Millet Bahçesi yapılması planlanan eski 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.