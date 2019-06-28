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Türkiye

Otomobillerine havai fişek mekanizması kurup trafiğe çıktılar

Başakşehir'de 3 genç, otomobillerine "havai fişek" mekanizması kurarak trafiğe çıktı. Gençlerin trafikte terör estirdiği o anlara kameralara yansıdı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:31 - Son Güncelleme 28 Haziran 2019 Cuma 11:32

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