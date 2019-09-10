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Türkiye

Otomobil şarampole devrildi; sürücü hafif yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 metre yükseklikten alttaki caddeye düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10 Eylül 2019 Salı 10:12 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 10:42

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