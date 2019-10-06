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Dünya

ÖSO yeni operasyona hazırlıklarını tamamladı

Suriye'de TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ile Süleyman Şah gruplarının yeni eğitimleri görüntülendi.

06 Ekim 2019 Pazar 18:12 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 18:12

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